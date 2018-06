Bruxelas contra-ataca: anunciadas tarifas sobre importações dos EUA

Tamanho do texto

A União Europeia deverá começar a aplicar tarifas de 25% sobre produtos importados dos Estados Unidos.

Entre os produtos que sofrem com o aumento das tarifas sobre as exportações encontram-se conhecidas marcas de motas, ícones da cultura norte-americana, mas também o milho e os produtos com milho, marcas de bebidas alcoólicas, produtos de ganga, e, claro, produtos que contenham aço e o alumínio.