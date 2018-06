Democratas protestam contra política de "tolerância Zero"

Membros do congresso democrático protestam contra a política de imigração do Presidente dos Estados Unidos que tem separado crianças das suas famílias.

Donald Trump foi abordado pelos manifestantes quando saía de uma reunião sobre esta matéria com os senadores do seu partido. Nas imagens pode ouvir-se um democrata perguntar se Trump não tem filhos.

Os republicanos dizem estar a preparar um projeto-lei para acabar com as separações na fronteira: "Eu apoio e todos os membros da conferência republicana apoiam um plano que mantenha as famílias juntas enquanto se determina o estado de imigração. Tivemos uma discussão muito firme ao almoço sobre a necessidade de resolver o problema, eu compreendo que o presidente acabou de nos pedir para resolver a questão e, obviamente, que para isso acontecer no Senado será necessário haver discussões bipartidárias, diz o senador republicano, Mitch McConnell.

Todos os dias famílias de imigrantes da América Central chegam a McAllen, no Texas.

A "política de tolerância Zero" tem sido fortemente criticada e gerado manifestações em vários locais. Por todo o país grupos progressistas têm realizado protestos com o lema "As famílias devem estar juntas".

Esta terça-feira, uma manifestação frente à unidade de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, em São Francisco, juntou centenas de pessoas.

Desde o início de maio que mais de 2300 crianças foram separadas dos pais pela administração Trump.