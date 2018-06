Desmantelada rede de contrabando de armas de guerra

Tamanho do texto

Pistolas, kalashnikov e metralhadoras fazem parte de uma longa lista de apreensões. 14 pessoas foram detidas no âmbito de uma ação policial conjunta a nível europeu que serviu para desmantelar uma rede de contrabando de armas de guerra.

A operação "Kolumb" foi coordenada pelo Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL) em conjunto com a Guardia Civil espanhola e agentes do Núcleo Investigativo da cidade italiana de Gorizia, a poucos quilómetros da Eslovénia.

"Tratava-se de uma associação criminal perigosa composta por cidadãos eslovenos, croatas e bósnios envolvidos no contrabando clandestino de armas de guerra de países da ex-Jugoslávia. As armas destinavam-se a mercados ilegais em vários países europeus e o território italiano servia de país de trânsito", sublinhou Alessandro Carboni, responsável pelo comando da polícia da província de Gorizia.

A investigação durou vários meses. Em abril a polícia italiana parou um Peugeot 206, com matrícula suíça, vindo da Eslovénia e com um cidadão bósnio a bordo. No interior estava um arsenal de guerra.