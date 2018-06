Dia do Refugiado com muito sabor em Atenas

Tal como em diversas outras cidades europeias, este Dia do Refugiado foi assinalado em Atenas com o Festival de Comida dos Refugiados. Um espaço privilegiado de partilha. Uma iniciativa à qual se associaram diversos restaurantes da cidade.

O chefe sírio, Barshank Haj Younes, também lá estava: "Recebi a primeira influência culinária através da minha mãe. Foi com ela que aprendi a cozinhar, mas perdia-a há dois anos, pouco antes de vir para a Grécia. Nos pratos que preparo gosto de combinar a cozinha síria com a grega".

Uma mistura que tem tudo para ser um sucesso. Barshank não perdeu o prazer da cozinha, apesar dos revezes da vida: "Vim para a Grécia, através da Turquia, há dois anos. Cheguei de barco à ilha de Chios. De lá, fui a Idomeni, no norte da Grécia, e fiquei num campo de refugiados durante 4 meses. Queria ir para a Europa Central, especialmente para a Suíça, onde tenho alguns amigos, mas não consegui, fecharam a fronteira e eu voltei para aqui, para Atenas. Tenho estudado ultimamente e tenho tido aulas, para desenvolver a minha culinária e espero que um dia possa tornar -me num chef de renome".

O chef do restaurante "Seychelles", Fotis Foteinoglou, também se juntou à iniciativa, como já tinha acontecido há um ano: "No ano passado cozinhei com o Barshank, da Síria; este ano foi com o Boube, do Irão. A comunicação foi um pouco difícil, mas quando fomos para a cozinha, no meio dos tachos e das panelas, a linguagem da cozinha é a mesma".

O festival da comida permite aos atenienses terem novas experiências culinárias e partilharem com os refugiados momentos cheios de sabor, até ao dia 24 de junho.