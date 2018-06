Iémen: Tropas árabes tomam aeroporto de Hodeida

As tropas leais ao governo do Iémen recuperaram o controlo do aeroporto de Hodeida.

Anúncio feito esta quarta-feira, depois de uma semana de violentos confrontos com os rebeldes Houthis, que instalaram na cidade uma importante base militar.

A ofensiva replica as tensões no médio oriente. A coligação árabe pró-governamental é liderada pela Árabia Saudita. Os Houthis contam com o apoio do Irão.

Hodeida tem um dos principais portos do país. O controlo da cidade é estratégico.