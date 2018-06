ONU pede mais solidariedade no acolhimento a refugiados

Tamanho do texto

De visita a um campo de refugiados, em Tripoli, na Líbia, o alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados alertou para o aumento do número de refugiados e deslocados.

No âmbito do dia Mundial do Refugiado, que se celebra esta quarta-feira, Filippo Grandi faz um apelo à comunidade internacional:

"A minha mensagem no Dia Mundial do Refugiado é que o número de refugiados e deslocados tem aumentado. A resposta para esta crise não é entrar em pânico, não é fechar as fronteiras e os portos, mas trabalhar juntos, internacionalmente, para encontrarmos soluções. Se isso acontecer, o problema será gerível".

O relatório, sobre a matéria, divulgado pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) revela que o número de deslocados voltou a bater recordes pelo quinto ano consecutivo.

Só em 2017 perto de 69 milhões de pessoas, que fugiram da guerra, violência e perseguição, foram deslocadas à força.