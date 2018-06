SOS Méditerranée contra campanha lançada pela Benetton

A marca de roupa mostra fotos tirada enquanto as equipas da ONG resgatavam pessoas, em perigo, no mar, a 9 de junho, com o seu logótipo. As imagens foram publicadas na internet e em jornais.

A "SOS SOS Méditerranée" escreve, na sua conta de Twitter que se dissocia, completamente, desta fotografia dizendo que a "dignidade dos sobreviventes deve ser respeitada, em todos os momentos", e que "a tragédia humana (...) no Mediterrâneo nunca deve ser usada para fins comerciais".

A organização esclarece ainda que não consentiu a utilização da referida imagem. Não é a primeira vez que a Benetton choca com as suas campanhas, em 2011 mostrava, por exemplo, Barack Obama a beijar Hugo Chavez e Angela Merkel Nicolas Sarkozi.