Alemanha ganha 2,9 mil milhões de euros com crise grega

O número foi divulgado pelo Governo Federal germânico após ter sido questionado pelo grupo parlamentar do partido Os Verdes.

Os ganhos advêm, em parte, do programa de compras de títulos de dívida grega do Banco Central Europeu. Parte desses ganhos são do Banco Central da Alemanha, o Bundesbank. Os lucros são transferidos para os Orçamentos do Estado federal alemão.

O porta-voz do grupo parlamentar Os Verdes, Sven-Christian Kindler, afirmou que "é inaceitável que o Governo consolide os orçamentos alemães com benefícios da crise grega". O partido defende o perdão da dívida de Atenas.

A Grécia recebeu do Mecanismo Europeu de Estabilidade mais de 270 mil milhões de euros.