Conte confirma presença em cimeira informal sobre imigração

Através do Facebook, Giuseppe Conte afirmou ter falado pelo telefone com Angela Merkel, que lhe garantiu que o projeto de documento final do encontro de Bruxelas divulgado na imprensa vai ser abandonado e que tudo se tratou de um "mau entendido".

Conte diz também que, "no centro das discussões sobre imigração, estará a proposta de Itália, que será debatida em conjunto com as dos outros países".

Roma considerava que o texto tornado público esta quarta-feira dava primazia às preocupações políticas de Merkel, em detrimento da posição italiana acerca da proteção das fronteiras e assistência aos principais países de entrada de migrantes e refugiados.