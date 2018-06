Tamanho do texto

É uma outra abordagem turística: excursões específicas para visitar locais que foram palco de catástrofes. No caso, Fukushima, no Japão. Para além das incontornáveis fotografias e mapas em punho, os organizadores falam no lado pedagógico desta descoberta.

"Acho que vale a pena mostrar a turistas estrangeiros o que se passa atualmente em Fukushima. A ideia é começar a reconstruir a imagem que esta área tem", afirma Takuto Okamoto, guia turístico.