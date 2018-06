Hungria recebe líderes europeus

Tamanho do texto

Um dia depois de a Hungria ter aprovado o pacote legislativo que penaliza quem tentar ajudar os migrantes, o parlamento húngaro abre as portas para uma reunião entre alguns representantes europeus.

Entre os presentes vão estar os líderes da Áustria, Polónia, Eslováquia e República Checa, todos eles favoráveis às duras políticas anti-imigração aprovadas esta quarta-feira pelos deputados húngaros.

Ajudar migrantes sem documentos passou a ser crime na Hungria, depois de o partido do primeio-ministro Victor Orban ter aprovado o "Stop Soros". Um pacote legislativo que contempla a penalização de todas as organizações não-governamentais que apoem refugiados e migrantes à procura de asilo no país.

A nova legislação já foi criticada por organizações de defesa dos direitos humanos, a ONU e o Parlamento Europeu.