Liviu Dragnea condenado a três anos e meio de prisão

Liviu Dragnea, líder do Partido Social Democrata da Roménia, foi condenado esta quinta-feira pela justiça do seu país por incitamento de abuso de poder.

No entanto, Dragnea, que é também o 'speaker' da Câmara baixa do parlamento, não vai cumprir a sua pena de prisão enquanto estiver a decorrer nos tribunais a sua esperada ação de recurso.

O político romeno foi considerado culpado de manter na folha de pagamentos de uma agência estatal duas mulheres que eram também funcionárias do seu partido, uma situação que vigorou entre 2006 e 2013.

Dragnea refutou sempre esta acusação, mas a sentença pode enfraquecer a sua posição no Partido Social Democrata. O líder partidário já foi condenado no passado por fraude eleitoral e está, por isso, impedido de ser primeiro ministro.

Para muitos romenos, este é somente mais um exemplo do problema da corrupção no país. A corrupção na Roménia é um problema que se tornou mais visível com a adesão à União Europeia há cerca de uma década.

Agora, muitos analistas políticos veem esta decisão como um movimento corajoso da justiça romena.