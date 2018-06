Troféus de Boris Becker leiloados para pagar dívidas

Vencedor de seis Grand Slams, de cerca de 50 torneios e de uma medalha olímpica, o antigo tenista de 50 anos foi declarado insolvente em 2017 por um tribunal britânico.

Com dívidas estimadas em mais de 61 milhões de euros, os credores esperam conseguir encaixar uma importante soma de dinheiro com o leilão.

"Infelizmente, dada a quantidade de reivindicações feitas ao património do Sr. Becker, esta seria uma gota relativamente pequena no oceano. Mas é parte do que devo fazer de modo a converter estes ativos em dinheiro em benefício o dos credores", conta o fideicomissário Mark Ford.

Os advogados de Boris Becker tentam reivindicar imunidade diplomática depois do anúncio do antigo tenista, em abril, onde afirma ter sido nomeado adido para o desporto e para cultura da República Centro-Africana na União Europeia.

O Governo de Bangui já fez saber que Becker não faz parte do corpo diplomático do país e nega ter-lhe concedido um passaporte diplomático.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da República Centro-Africana, Charles Armel Doubane, garante que "não há nenhum documento assinado pela minha mão que confirme que o Sr. Boris Becker é um membro da equipa diplomática da República Centro-Africana na Bélgica. Este número de passaporte D001950, que lhe foi entregue não sei por quem, está entre um lote de passaportes que foram roubados em 2014, durante o governo de transição".

Entre os objetos leiloados estão um troféu da Renshaw Cup, que Boris Becker recebeu após se tornar o mais jovem vencedor de Wimbledon, em 1985, com 17 anos e uma réplica do troféu do vencedor do US Open de 1989.