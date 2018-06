UNICEF diz que crianças da Coreia do Norte estão mais saudáveis

A UNICEF afirma que as crianças da Coreia do Norte estão mais saudáveis e sofrem menos atrasos de crescimento por causa da subnutrição crónica, mas uma em cada cinco continua a ser afetada.

O anúncio foi feito, na quarta-feira, tendo por base um estudo realizado pelo departamento norte-coreano de estatísticas, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância.

As informações foram recolhidas no ano passado em 8.500 residências.

De acordo com o documento, a taxa nacional de atrasos de crescimento desuniu nos últimos anos na Coreia do Norte passando de 32,4%, em 2009, para 28%, em 2012, sendo em 2017 de 19%.

Os dados mostraram ainda que um terço da água potável das residências está contaminado.

Segundo um relatório da ONU, publicado em março de 2017, 41% por cento da população recebia menos alimentos do que o ideal e 70% dependia da distribuição pública de cereais e batatas.

A ajuda que a ONU pode dar à Coreia do Norte é restrita devido às sanções internacionais, mas pode ajudar com nutrição, saúde, água e saneamento - desde que tenha dados básicos sobre as necessidades das pessoas, de acordo com UNICEF.