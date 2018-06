Vinil faz 70 anos

Tamanho do texto

O disco de longa duração, que toca a pouco mais de 33 rotações por minuto nasceu em 1948, nos Estados Unidos.

A primeira gravação registada no formato foi a do Concerto em Mi Menor de Mendelssohn, interpretado pelo violinista Nathan Milstein com a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque.

Para celebrar o aniversário do lançamento do primeiro LPforam produzidas 500 cópias do concerto para presentear fãs e doar uma réplica ao arquivo da Biblioteca Britânica.

Passadas sete décadas e já na era do streaming, o vinil regista pelo 12.o ano consecutivo um aumento de vendas.