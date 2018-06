Adepto mais velho no Mundial vem do Vietname

Tamanho do texto

Tem 95 anos, veio do Vietname e é o adepto mais velho a marcar presença no Mundial de Futebol.

Tran Hop fez mais de 10 mil quilómetros para obter o passaporte do fã, que lhe deu acesso ao jogo de Portugal contra Marrocos.

Mas com o país de origem ausente da competição, torce pela Rússia, onde vive grande parte da família. Ao ser entrevistado, o adepto vietnamita mostra como vive estes dias: "Estou muito feliz por estar aqui com os meus netos e ver o maior torneio de futebol no mundo".

Com a família reunida e a Rússia nos oitavos de final, Tran Hop não sabe quem vai chegar ao fim do torneio. Mas ainda poderá voltar a ver Portugal a jogar.