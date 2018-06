Adeptos do Mundial de Futebol da Rússia tentam entrar ilegalmente na Europa

De acordo com as autoridades da Finlândia, cinco pessoas de nacionalidades nigeriana, marroquina e chinesa pediram asilo, no país, atravessando a fronteira com a Rússia. Um deles, um nigeriano, tentou entrar no país com um passaporte falso brasileiro.

Outros tentam atravessar a fronteira com a Noruega, a Bielorrússia ou a Polónia.

Portugal está também na rota da imigração ilegal. A 10 de junho três marroquinos fugiram do aeroporto de Lisboa sendo recapturados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já fora do espaço aeroportuário.

Todos viajavam com bilhetes para o Mundial, que Moscovo aceita como se fossem vistos.

A Rússia faz fronteira com vários países do Espaço Schengen, que permite a circulação livre dos cidadãos num total de 30 países.