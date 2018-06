Airbus lança aviso ao Reino Unido

A Airbus lançou um aviso ao Reino Unido o fabricante aeronáutico quer, imediatamente, conhecer os "detalhes sobre as medidas pragmáticas" a serem tomadas, no pós-Brexit, "para operar de forma competitiva".

A construtora ameaça reconsiderar a sua presença no país se este abandonar, no próximo ano, a União Europeia, como está previsto, sem um acordo para o setor. Para a empresa seja qual for o cenário o "Brexit" terá consequências negativas, sérias, "para a indústria aeroespacial britânica e a Airbus, em particular".

O grupo europeu de aeronáutica acredita que o período previsto para a transição, que termina em dezembro de 2020, "é muito curto" para implementar as mudanças necessárias.

Atualmente, a Airbus tem mais de 15.000 trabalhadores no Reino Unido.