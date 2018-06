Jogam-se as últimas cartadas eleitorais na Turquia. A campanha termina este sábado e o desfecho é uma incógnita - ao contrário do que Tayyip Erdogan esperaria quando resolveu antecipar as eleições.

O actual presidente turco não contava com a popularidade alcançada pelo líder do maior partido da oposição e apela agora ao voto no domingo - cedo e em massa - para dar uma lição "otomana" ao Partido Republicano do Povo.

As sondagens dão vantagem a Erdogan, com mais de 40 por cento dos votos.