Eurogrupo chega a acordo sobre saída de Atenas do programa de assistência

Numa reunião dos ministros das Finanças da zona euro, o Eurogrupo chegou a acordo sobre as modalidades da saída de Atenas do terceiro programa de assistência. Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, anunciou que a dívida grega é sustentável.

"Com todas estas medidas podemos dizer, com segurança e com base na análise da sustentabilidade da dívida das instituições, que a dívida grega é sustentável. Reafirmamos o compromisso de continuar a apoiar a Grécia e o seu povo nos seus esforços de reforma para permanecer na direção do crescimento sustentável", disse Centeno.

O compromisso contempla medidas de alívio da dívida grega, prolongamento dos prazos de pagamento dos empréstimos e uma injecção de capital, para garantir que Atenas se consegue manter em pé.

O país deverá sair do programa de ajuda em agosto.