Expulsar demónios no Festival de Música Gnaoua, em Marrocos

Tamanho do texto

Durante três dias, os visitantes trocam experiências, de ritmos e melodias, e mergulham no mais profundo da música marroquina.

Os Gnaouas serão oriundos dos escravos da África subsariana. Nos seus rituais, tentam atingir o transe através do canto e da dança que, supostamente, têm o poder de expulsar os demónios e de curar certas doenças.

O festival foi criado em 1998, reúne mais de 300 artistas e atrai cerca de 500 mil pessoas todos os anos.

Em 2018, decorre de 21 a 23 de junho.

Wolfgang Spindler, euronews:

Este festival não é apenas uma sequência de bandas de música, em todas as edições, músicos de todo o mundo são convidados a ensaiar com um Maâhlem e a entrar no groove de Gnaoua. Quando sobem ao palco, o público descobre um registo musical que nunca ouviu antes.