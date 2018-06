Itália continua a remar contra a maré migratória

Depois da polémica com a embarcação Aquarius, que transportava migrantes, Itália não permitiu que o barco atracasse nos seus portos, o país volta à carga. Desta vez o alvo é outro barco, o "Lifeline", com bandeira holandesa, que transporta mais de 200 pessoas. Mais uma vez as autoridades italianas não deixam o barco aportar no país.