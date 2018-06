Melania Trump: "Não quero saber. E tu?"

A primeira-dama dos Estados Unidos da América visitou, na quinta-feira, um centro de detenção de crianças imigrantes, no estado do Texas. A maior parte dos menores foi separada ilegalmente dos pais que estão detidos por terem entrado ilegalmente no país, o que tem provocado protestos a nível mundial.

Melania Trump não deixou de reconhecer e agradecer o trabalho que os funcionários do centro fazem com as crianças, que classificou de "heroico". A primeira-dama reconheceu que os menores estão ali sem as famílias."

A polémica estalou quando ao embarcar para a visita Melania usou um casaco onde se podia ler nas costas a frase: "I really don't care. Do U?", que em português significa "Não quero saber. e tu?".

O casaco foi visto, por muitos, como um insulto à situação que se vive no país. Donald Trump já defendeu a primeira-dama, no Twitter, afirmando que a mensagem era dirigida aos media, de forma a atacar as "notícias "falsas".