Moscovici: "É um grande dia para a Grécia e a zona euro"

Se o povo grego pode finalmente voltar a respirar, como diz o governo de Alexis Tsipras, é porque os ministros das Finanças da União Europeia decidiram que é chegado o momento. Seis horas de reunião do Ecofin no Luxemburgo e ditou-se o fim do programa de ajuda à Grécia.

"É um grande dia. Não hesitamos em afirmá-lo. É um grande dia tanto para a Grécia, como para a zona euro. Acabámos de sair de oito anos de crise. Despendemos muita energia para encontrar uma solução. Agora é altura de celebrar. Sim, a Grécia voltou ao caminho certo, com responsabilidade e solidariedade", declarou Pierre Moscovici, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros.