Os barcos das ONG incentivam à travessia do Mediterrâneo?

A saga do Aquarius está prestes a repetir-se? Para já, há uma grande diferença: para além da indignação, consolida-se também o argumento de que os barcos das ONG servem de incentivo aos migrantes para tentarem a travessia do Mediterrâneo. O jornalista Alex Morgan falou com um dos fundadores da Lifeline.

Axel Steier, Lifeline: "O próximo passo é tentar falar com outros países europeus para ajudar as pessoas que estão a bordo e que precisam de sair imediatamente. Não podem ficar mais 50 ou 80 horas no mar. Há problemas de saúde, há passageiros com náuseas... Não está a ser fácil, mas temos de manter a calma e ver o que acontece a seguir".

Alex Morgan, Euronews: "Segundo Itália, são barcos como os seus que levam as pessoas a tentar a travessia. Estas medidas podem ser uma forma de dissuadir outros a tentar esta viagem. O que tem a dizer àqueles que consideram que é a vossa ONG que está a quebrar as regras?"

Axel Steier, Lifeline: "Antes de mais, nós resgatámos este grupo em águas internacionais. Não sei se conhece, mas trata-se de uma área gigantesca. Só com muita sorte é que se encontra um barco de salvamento. Essas acusações não fazem sentido nenhum".