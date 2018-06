Trump ameaça taxar carros europeus

Tamanho do texto

Na conta oficial do Twitter, o chefe de estado exige que a medida seja revista.

Se tal não acontecer, garante que vai colocar uma tarifa de 20% em todos os carros europeus que entrem nos Estados Unidos.

No último mês, Washington alterou unilateralmente as políticas comerciais com o exterior.

Prepara-se para taxar 34 mil milhões de dólares em produtos chineses.

Aos países da União Europeia impôs tarifas de 25% no aço e 10% no alumínio.

Bruxelas diz que a medida quebra os acordos mundiais de comércio.