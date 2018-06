A esquecida Rota dos Balcãs

Tamanho do texto

A Euronews esteve na pequena localidade bósnia, no extremo noroeste do país, próxima da fronteira com a Croácia, onde a chamada Rota dos Balcãs, apesar de esquecida pelos media europeus, continua bem presente e bem real.

Velika Kladusa, conta com cerca de cinco mil habitantes. Atualmente, encontram-se na localidade cerca de mil migrantes, que atravessavam o país com o objetivo de chegar a países como a Alemanha, França ou It´alia, que percebem como as zonas de melhor acolhimento na Europa.