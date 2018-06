Domingo histórico para as mulheres da Arábia Saudita

Tamanho do texto

A partir deste domingo, a Arábia Saudita deixa de ser o único país no mundo onde as mulheres são proibidas de conduzir.

Apesar dos protestos dos grupos ultraconservadores do país, vai entrar em vigor a lei do Rei Sallman, anunciada em setembro do ano passado.

Há cerca de três semanas foram entregues as primeiras cartas de condução a mulheres sauditas, que reponderam de forma massiva a esta nova possibilidade

Milhares já estão inscritas em escolas de condução e centenas já têm carta.

A expetativa é grande e muitas mulheres fazem questão de conduzir logo depois da meia-noite, num ato simbólico que marca uma nova era no país