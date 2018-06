Campeonato do Mundo Rússia2018: Ao minuto

Tamanho do texto

Acompanhe aqui ao minuto tudo o que vai acontecendo na Rússia e o que se vai dizendo pelas redes sociais sobre o Campeonato do Mundo de Futebol.

Em destaque:

- Inglaterra e Bélgica igualam Rússia como melhores ataques do Mundial;

- Harry Kane ultrapassa Cristiano Ronaldo no topo dos goleadores;

- Alemanha consegue reviravolta ante a Suécia e mantém-se na defesa do título.

As notícias, as opiniões, as estatísticas e os "memes", está tudo aqui, ao minuto e em português: