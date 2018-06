Hamilton vence o Grande Prémio de França de fórmula 1

O piloto britânico, da Mercedes, dominou a prova ao longo das 53 voltas da competição,

Na mesma prova, Räikkönen, da Ferrari, ficou em segundo lugar. Já o atual campeão do mundo, Sebastian Vettel, conseguiu a 5.a posição da tabela, depois de um acidente na primeira volta com Fernando Alonso.

Com este resultado Hamilton assume a liderança do campeonato com 14 pontos de vantagem sobre Vettel, agora na segunda posição do mundial.

A Mercedes consolida-se assim no comando das marcas automóveis, a seguir à Ferrari.

O próximo grande prémio realiza-se na Áustria, a 1 de julho.