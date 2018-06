Polónia perde com Colômbia e fica fora dos oitavos de final

Tamanho do texto

A Polónia perdeu 3 a 0 com a Colômbia e ficou afastada dos oitavos de final.

Os colombianos marcaram a fechar a primeira parte, com um golo de Mina. E voltaram a pôr a bola dentro da baliza do adversário aos 70, por Falcão, e aos 75 por Cuadrado.

Com este resultado, o Japão, Colômbia e Senegal deixam em aberto para quinta-feira as decisões do grupo H.