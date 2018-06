Turquia elege parlamento e novo presidente

O escrutínio começou às 08 horas locais, 06 em Lisboa. Quem já votou, foi o presidente cessante, Recep Tayyip Erdogan que, segundo as últimas sondagens, poderá não ser eleito à primeira volta.

O principal opositor, Muharrem Ince, é agora visto como um potencial presidente, capaz de rivalizar com o homem forte do país numa segunda volta.

O deputado do Partido Republicano do Povo (CHP), com 54 anos, é a grande revelação da campanha eleitoral. Com a sua tenacidade e entusiasmo conseguiu mobilizar a oposição.

A ameaçar, também, a hegemonia de Recep Tayyip Erdogan está Meral Aksener, a única mulher a concorrer à presidência da Turquia.

Aos 61 anos, a antiga ministra do Interior, promete colocar fim à atual mão de ferro do poder político turco através da formação de centro-direita Bom Partido (IYI).

As 181 mil assembleias de voto encerram às 17 horas locais, 15 em Lisboa.

Estas são as primeiras eleições desde as alterações constitucionais de 2017. O próximo presidente terá os poderes reforçados.