"A oposição turca devia ser apoiada pela UE"

Quase 60 milhões de eleitores turcos foram chamados a pronunciar-se nestas eleições presidenciais e legislativas. Com a quase totalidade dos votos contados, foi declarada a vitória de Recep Tayyip Erdogan e do seu partido, o AKP. Falámos com Ece Temelkuran, uma das jornalistas políticas e escritoras mais conhecidas do país, crítica assumida do governo.

Catherine Hardy, euronews: Como olha para tudo o que aconteceu durante a última noite eleitoral?

Ece Temelkuran, jornalista e escritora: Acho que o poder turco pretende passar uma mensagem de que vai defender a democracia, que o país vai manter-se aberto ao Ocidente e que tem como objetivo consolidar uma sociedade pluralista. E ainda que a União Europeia tem de os levar a sério. Relembro que o senhor Erdogan foi apoiado pelos países ocidentais, sobretudo durante o primeiro mandato no poder em 2002.

Eu diria que há muita gente na Turquia que, tal como eu, considera agora que a oposição devia ser apoiada, pelo menos moralmente, pela União Europeia e pelos poderes democráticos europeus.