A seleção argentina escolheu a localidade de Bronnitsy a sudeste de Moscovo como base para o Mundial 2018 e a população local acolheu os albicelestes de braços abertos. A fim de assinalarem o 31º aniversário da estrela da equipa, Lionel Messi, os residentes de Bronnitsy ofereceram um bolo com a figura do futebolista celebrando a ocasião com muita música, danças populares e, claro, bolo.