Banksy em Paris?

Estará Banksy de volta a França? Os recentes grafítis, surgidos perto de um centro de migrantes no noroeste de Paris, são, para alguns, uma crítica a uma europa incómoda com a presença migrantes. Mas nem todos parecem contentes com as mais recentes obras do pintor britânico. Algumas das figuras foram vandalizadas. Mas os entusiastas de Banksy decidiram proteger um dos grafítis, que representa uma criança negra com um frasco de spray, com uma película protetora, para evitar mais ataques.