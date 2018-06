Croácia nos oitavos num Grupo D com uma Argentina que dececionou

No grupo D, os Argentinos têm encontro marcado com a Nigéria. Com dois jogos, nenhuma vitória e apenas um ponto, a alviceleste, precisa de uma vitória com dois golos de diferença se quer chegar aos oitavos.

Mas, se a Islândia tiver uma boa noite, a coisa fica mais difícil para a seleção de Messi, que não tem estado à altura das expectativas nos estádios russos.

Com dois jogos e uma vitória, a equipa nigeriana surpreendeu no último encontro, frente à Islândia com dois a zero, na arena de Volvogrado. Com três pontos, os africanos dão tudo por tudo para seguir em frente.

Com apenas um ponto, depois de um empate e uma derrota, os islandeses precisam de uma vitória frente à líder Croácia para os oitavos.

Precisam também de uma fraca prestação da parte dos nigerianos.

A Croácia é líder do Grupo D com duas vitórias em dois jogos, que lhe renderam seis pontos, com cinco golos marcados e nenhum golo sofrido.

A equipa joga com toda a vantagem frente aos islandeses.