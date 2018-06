Detidos elementos de grupo que planeava atacar muçulmanos

Tamanho do texto

Entre os alvos do coletivo intitulado "Ação das Forças Operacionais" contam-se imãs radicalizados, mulheres com véu, escolhidas aleatoriamente nas ruas, ou islamitas que saíram da prisão.

A operação antiterrorista decorreu na região da Córsega, de Paris e do oeste de França. Durante as buscas foram encontradas, entre outras coisas, pistolas e granadas artesanais.

O Conselho francês do Culto Muçulmano (CFCM) já exprimiu a "mais profunda preocupação" e pediu ao ministro francês do Interior, Gérard Collomb, para "adotar todas as medidas" de proteção "apropriadas."