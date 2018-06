Dia de grupo C com uma França tranquila

Terça-feira é dia de jogos dos grupos C e D no Mundial 2018 na Rússia.

No Grupo C. França é líder com seis pontos e passagem aos oitavos garantidA. Enfrenta a Dinamarca, segunda no grupo C.

Ainda assim, Deschamps diz que os gauleses entram em campo à procura da vitória.

Com dois jogos e quatro pontos, os escandinavos precisam pelo menos de um empate para chegar aos oitavos de final.

Também no grupo C, a Austrália enfrenta o Perú. Os autralianos precisam de quatro pontos para os oitavos. Dependem também do resultado do França-Dinamarca.

Sorte diferente tiveram os peruanos com duas derrotas em dois jogos. Estão fora dos oitavos.

No grupo D, Argentina enfrenta e Nigéria. Os islandeses têm encontro marcado com a Croácia.