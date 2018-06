Erdogan declara-se vencedor das eleições na Turquia

Recep Tayyip Erdogan declarou-se vencedor das eleições presidenciais na Turquia. "Temos os resultados não oficiais. De acordo com estes, o país deu-me o mandato de presidente e de chefe de governo," afirmou Erdogan num discurso na varanda da sede do AKP, em Istambul.

De acordo com a agência estatal de notícias Anadolu, o partido no poder perdeu a maioria absoluta, mas vai continuar a controlar o parlamento graças à aliança com a direita nacionalista do MHP.

A Comissão Nacional de Eleições turca ainda não anunciou resultados e a oposição apela aos delegados para não abandonarem as urnas nas mesas de voto, para preservar a integridade dos boletins.