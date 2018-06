Guarda costeira da Líbia resgata quase mil migrantes num só dia

Os grupos resgatados incluem centenas de mulheres e crianças.

Desde a semana passada, no total, quase duas mil pessoas que tentaram partir da Líbia para Itália foram interceptadas pelas autoridades líbias e resgatadas do Mar Mediterrâneo, antes de conseguirem ajuda de barcos com apoio humanitário.

No início do mês, a Itália começou a impedir a entrada de migrantes que chegam em navios de ajuda humanitária, deixando uma embarcação no mar com mais de seiscentas pessoas a bordo durante vários dias, até que a Espanha permitiu que desembarcassem no porto de Valência.