O mundo moderno e o antigo em Tbilissi

Tamanho do texto

O mundo moderno e o antigo coexistem a poucos metros de distância um do outro, no centro histórico de Tbilissi. Durante séculos a capital da Geórgia foi uma encruzilhada entre a Europa e a Ásia

"A ponte da paz liga a parte moderna da cidade à antiga. Andar pelo centro histórico de Tbilissi é como viajar no tempo", explicou o repórter da euronews, Claudio Rosmino.

Segundo a lenda, a capital da Geórgia unida foi fundada pelo rei Vakhtang, no século V. Durante um passeio a cavalo, o monarca teria encontrado fontes de água quente.

"Foi exatamente neste local que o rei encontrou um falcão numa fonte de água quente e disse vou fundar uma cidade aqui a que chamarei Tbilissi, que significa cidade quente", explicou Vlasi Vatsadze, guia turístico georgiano.

Uma grande parte do centro histórico da cidade foi restaurado em 2009, no âmbito do projeto intitulado "Uma vida nova para a velha Tbilissi".