Salah não vai abandonar o futebol, diz Federação Egípcia

A Associação Egípcia de futebol negou os rumores sobre uma possível desistência do futebol da parte do internacional Mohamed Salah, depois das críticas de que foi alvo por surgir junto no líder da Chechénia, Ramzan Kadyrov.

Vários media contaram que o avançado do Liverpool ficou zangado com as reações nas redes sociais depois da estadia na República russa, marcada por duas violentas guerras entre forças separatistas e tropas de Moscovo.

Salah recebeu um título de cidadão honorário das mãos de Kadyrov durante um banquete, na passada semana.

A equipa egípcia de futebol encontra-se instalada na Chechénia, onde treina. A presença da seleção do país norte-africano não passou despercebida por Kadyrov.

Várias as organizações de Defesa dos Direitos Humanos, assim como Governos do Ocidente, alegam que o líder da Chechénia reprime de forma brutal os opositores e é a favor da discriminação contra as mulhares e membros da comunidade LGBTQIA.

O Egito esta fora do Campeonato do Mundo de Futebol ao falhar apuramento no Grupo A, tendo sido eliminado pela Rússia e pelo Uruguay.