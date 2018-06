Salvini anuncia campo de identificação de migrantes na Líbia

O ministro italiano do Interior está na Líbia para convencer o governo de Tripoli a estancar o fluxo de migrantes ilegais logo na fronteira sul do país.

Para Matteo Salvini, a solução para a crise dos refugiados às portas da Europa tem de ser resolvida a montante. "Na quinta-feira, em Bruxelas, vamos apoiar, em comum acordo com as autoridades líbias, que se construam centros de imigração no sul da Líbia, nas fronteiras externas da Líbia," disse no final de um encontro com o seu homólogo líbio.

Mas a ideia que Salvini deu como certa, foi contrariada entretanto pelo vice-primeiro-ministro líbio, que disse que nada está decidido.