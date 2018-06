Salvini quer que a UE financie campo de refugiados na Líbia

Para Matteo Salvini, a Líbia faz parte da solução para a crise dos refugiados às portas da Europa. Tal como aconteceu com a Turquia "que é um país fora da Europa, dos amigos da Líbia existe o mesmo pedido, para uma intervenção concreta e equivalente", defendeu o ministro italiano em Tripoli.

Com dois navios junto à costa de Itália, Salvini continua a recusar a entrada de mais migrantes nos portos do seu país. "Vamos ver se a Europa se recorda que existe uma vez que continua a haver um barco cheio de migrantes em águas de Malta que obviamente espera ser recebido e - reafirmamos, com todo o respeito do mundo -, que vão ser recebidos num porto que não será italiano," afirmou.

O navio da organização alemã Mission Lifeline continua à espera de autorização para desembarcar 239 migrantes resgatados na semana passada no Mediterrâneo, entre a costa da Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. O navio dinamarquês Alexander Maersk salvou mais de uma centena de migrantes ao sul de Itália e poderá apoiar o Lifeline em caso de mau tempo.