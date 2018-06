Cargueiro dinamarquês com 108 migrantes a bordo atraca em Itália

O cargueiro dinamarquês que transportava 108 migrantes resgatados ao largo da Líbia, na sexta-feira, foi autorizado a atracar no porto de Pozzalo, na Sicília, no sul de Itália.

Segundo a Agência France Press, o navio começou pouco depois das 23:00 locais (22:00 de Lisboa) a entrar no porto, ajudado por um rebocador.

A embarcação mudou de rota na sexta-feira de manhã, para socorrer 113 pessoas ao largo da Líbia. No sábado, cinco dos migrantes (quatro crianças e uma grávida), foram desembarcados na Sicília.

A ministra para a Imigração e Integração dinamarquesa, Inger Stjøberg, tinha divulgado a sua intenção de escrever ao ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, para lhe solicitar que agisse de forma a que os migrantes não continuem no barco.

Salvini, que também é vice-primeiro-ministro e chefe do partido de extrema-direita Liga, reafirmou hoje que não aceitaria mais navios humanitários das organizações não-governamentais que socorrem os migrantes ao largo da Líbia a entrarem nos portos italianos.

Ainda à espera, ao largo da costa de Malta, continuam os 234 migrantes que estão a bordo do navio da organização não governamental alemã Lifeline.

A embarcação foi impedida de atracar tanto em Malta como na costa italiana.

Envolvida nas negociações, a França garante que está disponível para enviar uma equipa para tratar dos pedidos de asilo, à semelhança do que aconteceu com o navio Aquarius, que atracou no porto de Valência, no sul de Espanha.

Segundo o porta-voz do governo francês, Benjamin Griveaux, está a ser desenhada uma solução europeia, que poderá significar o desembarque em Malta.