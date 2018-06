Começou julgamento sobre "bebés roubados" no franquismo

Tamanho do texto

Procuram os filhos, os irmãos... procuram há já muito tempo. Chamam-lhes os "bebés roubados" do franquismo, recém-nascidos que eram tirados a opositoras do regime ou simplesmente mulheres pobres para serem entregues a famílias quase sempre próximas do poder.

“Roubaram-me uma menina que nasceu a 23 de maio de 1977", afirmava uma mulher durante um protesto em Madrid.