Foi criada a Iniciativa Europeia de intervenção

Tamanho do texto

O projeto partiu da iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, em setembro do ano passado.

Esta Iniciativa Europeia de Intervenção vai operar fora de estrutura da União Europeia e é independente da Aliança Atlântica.

Da iniciativa fazem parte a Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Estónia, Holanda, França, Espanha e Portugal. A Itália retraiu-se devido às recentes tensões com França.

A ministra germânica da Defesa, Ursula von der Leyen explica que o objetivo é "criar um fórum de países que pensam da mesma maneira, o que faz com que seja possível discutir uma análise situacional numa fase inicial, quando uma crise ocorre num país. Assim, poder-se-á desenvolver uma vontade política".

A ministra francesa da Defesa, Florence Parly, deu como exemplos a intervenção de França no Mali, em 2013, para ajudar as autoridades locais a combater os jihadista, ou a operação conjunta e França, Reino Unido e Holanda, para levar ajuda às ilhas das Caraíbas após a passagem do Furacão Irma, em setembro de 2017.