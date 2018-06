“Portugal não é os Estados Unidos” diz Marcelo a Trump

Após meia hora a dois, os líderes estiveram à conversa com os jornalistas. E quando o Presidente da República foi confrontado com a possível concorrência do rei do futebol: "E se Cristiano concorrer à presidência contra si?", perguntou o Presidente dos EUA.

Trump não ficou sem resposta. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "sabe, Portugal não é os Estados Unidos".

Os países podem ser diferentes, mas foi para encontrar pontos comuns que os presidentes se reuniram. Em cima da mesa, estiveram questões de interesse mútuo, como a participação na NATO, o futuro da base das Lajes, ou a valorização do porto de Sines.

A atualidade internacional também marcou o encontro. As questões de direitos humanos ficaram de fora. Mas Trump fez questão de realçar os efeitos positivos que as tarifas alfandegárias à União Europeia, México e Canadá tiveram na economia norte-americana.

Por essa mesma razão, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Trump, pelo facto de se ir encontrar com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker., com vista a atenuar as tensões entre as duas potências