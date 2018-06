"Reis" da bola em poses de Czares

São reis e príncipes da bola retratados em poses dignas dos czares da Rússia. Os quadros são da autoria de um italiano, Fabrizio Birimbelli, que trabalha como programador informático e criou estas imagens em computador. As obras podem agora, a propósito do Mundial, ser vistas na Academia Russa das Artes, em São Petersburgo. A exposição chama-se "Como os Deuses" e mostra estrelas do futebol, do passado e do presente, como líderes militares do século XIX, rodeados por réplicas de esculturas clássicas romanas e gregas. Entre os deuses da era moderna retratados nesta mostra estão Maradona, Zidane, Cantona, Rooney, ou, como não poderia deixar de ser, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.