Andrej Babis renomeado para liderar governo checo.

A Aliança dos Cidadãos Descontentes, de Babis, ganhou as eleições em outubro do ano passado, mas teve de se coligar com os Social-democratas de modo a conseguir a aprovação do parlamento para governar. No entanto, a solução encontrada garantiu apenas 93 dos 200 assentos parlamentares.

Em minoria, o governo vira-se agora para o Partido Comunista. Com a abstenção dos comunistas no parlamento já será possível assegurar a investidura do novo governo, a 11 de julho.

Durante a campanha, Babis prometeu lutar contra a corrupção e a imigração ilegal e defender os interesses do país na Europa. No entanto, uma das exigências dos comunistas tem sido a aplicação de cortes nas contribuições à NATO. Entre as reivindicações, estão também o aumento das pensões e dos salários.

Com o futuro governativo do país nas mãos, o Partido Comunista vai reunir-se este sábado para decidir o sentido de voto.